Van Aert woest op Belgische zender: ‘Wat krijgt u betaald om een livestream te volgen vanuit uw luie zetel?’

Video Van der Poel zes op zeven in DVV Trofee

17:58 Een dag na zijn jubileumzege in Gullegem was Mathieu van der Poel ook in de zevende cross om de DVV Trofee in Brussel weer oppermachtig. De Nederlander van Corendon-Circus won zoals inmiddels gebruikelijk met groots machtsvertoon. Bij afwezigheid van wereldkampioen Wout van Aert reed Van der Poel al in de eerste ronde weg van de concurrentie.