Van Avermaet: Uitschieter ontbreekt nog dit voorjaar

Van Avermaet ziet in Maastricht tal van kanshebbers om zich heen. ,,Het verschil met de voorgaande koersen is dat er veel meer favorieten zijn. De beste renners ter wereld zijn present, dus dat legt wat minder druk bij mij. Ik was er in de finales van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix nooit vooraan bij. In de achtervolging kwam het werk dan steeds op mijn schouders terecht. In de Gold Race verwacht ik ook meer BMC-renners in de finale. Met Dylan Teuns, Simon Gerrans en Damiano Caruso kan de concurrentie zelfs al uit mijn eigen team komen."

Van Avermaet werd derde in de E3 Harelbeke, vierde in Parijs-Roubaix en vijfde in de Ronde van Vlaanderen, vorig jaar prijkten na het voorjaar vier grote zeges achter zijn naam: de Omloop Het Nieuwsblad, de E3, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix. ,,Ik heb nog eens gekeken naar de WorldTour-stand: ik sta vijfde. Zo slecht is het dus nog niet geweest. Maar die uitschieter ontbreekt. Dan moet je als kopman durven te zeggen dat je niet tevreden bent. Ik had liever één koers gewonnen en een paar ereplaatsen minder gehad."