Van Avermaet ziet ideale route: ‘Dit parkoers zou ik uittekenen’

Met het oog op de voorspelde regen sprak Gilbert van een “zeer bijzonder en zwaar WK.” De 37-jarige Waal was in 2012 in Valkenburg de beste. ,,Het is een omloop waarin je alert moet koersen, want het kan overal gebeuren. Ik zie niet één helling op dat lokale rondje waar je het verschil kunt maken, aanvallen kan overal. Als de voorspellingen uitkomen, als het weer echt zo slecht wordt, dan weet je dat het een uitputtingsslag wordt.”



Gilbert vindt niet dat de Belgen de koers moeten controleren. Hij wees naar Italië (Trentin), Nederland (Van der Poel), Spanje (Valverde) en Frankrijk (Alaphilippe). ,,Die landen zijn zeker even sterk, dus waarom zouden wij alleen de koers in handen moeten nemen. Het belangrijkste is dat we nooit in een verloren positie rijden met de Belgen.”



Van Avermaet, nog nooit wereldkampioen, weet wat hem te doen staat zondag: ,,Heel veel energie proberen te sparen, dat gaat het belangrijkste zijn. Het wordt een afvalrace. Ik denk niet dat het een grote groep zal zijn die naar de finish gaat.”