Van Baarle houdt gebroken bekken over aan val in Vuelta

,,Dit is uiteraard niet de manier waarop ik mijn seizoen wil afsluiten, maar ik probeer positief te blijven'', aldus Van Baarle op de site van zijn ploeg. ,,Mijn blik is nu gericht op volgend seizoen. Hopelijk gaat de pijn snel weg."



Van Baarle kwam ten val vlak na de finish van de twaalfde etappe van de Vuelta. In die rit zat de Sky-renner mee in de kopgroep en finishte knap als tweede achter ritwinnaar Alexandre Geniez. Na de streep lette er echter een man niet op, waardoor beide renners hard tegen het asfalt smakten. Het betekende een dag later het einde van de Vuelta voor Van Baarle.



Volgens teamarts Neil Heron zit de breuk in het bekken net boven het heupgewricht. ,,Na enkele weken van absolute rust kan Van Baarle gaan werken aan het herstel van de kracht in zijn rechterbeen. Daarna kan hij ook weer zijn activiteiten als wielrenner hervatten.''



Van Baarle kende een sterk seizoen. De 26-jarige Voorburger won met zijn Sky-ploeg een ploegentijdrit in Critérium du Dauphiné. Eind juni werd Van Baarle Nederlands kampioen tijdrijden.