Van Baarle pakt verrassend Nederlandse titel tijdrijden

Dylan van Baarle heeft in Bergen op Zoom verrassend de Nederlandse titel tijdrijden veroverd. De renner van Sky kwam over ruim 52 kilometer tot een tijd van 1 uur, 2 minuten en 34 seconden. Het zilver was voor Niki Terpstra, die een halve minuut meer nodig had, Wilco Kelderman werd derde in 1.03.37.

Van Baarle eindigde bij twee eerdere deelnames als negende (2014) en vijfde (2015). Wel pakte hij in 2013 de titel bij de beloften. Hij hoopt dat de titel het laatste zetje is dat de ploegleiding van Sky nodig heeft om hem te selecteren voor de Tour de France. ,,Ik ben een paar dagen eerder teruggekomen van onze hoogtestage om hier te kunnen starten. De ploeg had liever dat ik bleef. Ik hoop dat dit resultaat de doorslag geeft'', vertelde Van Baarle, die dit jaar in tijdritten als zevende (Ruta del Sol), zestiende (Parijs-Nice) en vijftiende (proloog Dauphiné) eindigde. ,,Ik heb er vier, vijf jaar voor gevochten om mijn tijdrit te onderhouden. Nu heb ik ook supermateriaal.''

De afwezigheid van titelverdediger Tom Dumoulin, die de Tourvoorbereiding voorrang gaf, had Van Baarle extra gemotiveerd. Hij wist dat er iets te halen was in Bergen op Zoom, waar favoriet Jos van Emden faalde met de vijfde plaats. ,,Tom is wereldklasse. Ik ga nu niet zeggen dat ik hem ook geklopt had'', zei de geboren Voorburger, die een tegenvallend voorjaar kende. Noch in de Ronde van Vlaanderen, noch in Parijs-Roubaix - zijn terrein toch - finishte hij bij de eerste tien. ,,Ik werk met kleine stapjes omhoog, maar het viel wat tegen. Deze overwinning maakt veel goed.''