Van de Wouw en Van Riessen overleven kwalificaties

Van Riessen kwam over 200 meter met vliegende start tot 10,886, de elfde tijd. Van de Wouw was een kleine twee tienden langzamer, 11,073: achttiende.



De snelste in de kwalificaties was de Australische Stephanie Morton in 10,546. Zij mag, net als de nummers 2, 3 en 4 de eerste ronde overslaan.