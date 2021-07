Van der Breggen bekroont afscheidsjaar met vierde eindzege Giro Donne

Dit jaar wist de 31-jarige Van der Breggen twee etappes te winnen in de Giro. In de tweede etappe, met aankomst op Prato Nevoso, greep ze de macht nadat ze in de ploegentijdrit met SD Worx tweede was geworden achter Trek. In de individuele tijdrit op dag vier onderstreepte Van der Breggen haar dominantie door met afstand de rit tegen de klok te winnen. In het eindklassement blijft de Nederlandse twee ploeggenotes van SD Worx voor: Ashleigh Moolman-Pasio (tweede op 1'43) en Demi Vollering (derde op 3'25).

Eerder dit seizoen won Van der Breggen al voor de zevende keer de Waalse Pijl. Daarmee is ze recordhouder in de Belgische semiklassieker. In februari was ze ook de beste in de Omloop het Nieuwsblad en ze won dit seizoen ook de Ronde van Burgos.



Ze richt zich nu op de Olympische Spelen, waar ze titelverdediger is in de wegrace. Ook voor de individuele tijdrit is ze als regerend wereldkampioene één van de favorieten.