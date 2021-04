Van der Breggen fit genoeg voor deelname aan Gold Race in slotseizoen

Van der Breggen sloeg eerder deze week de Brabantse Pijl over omdat ze niet fit was. Van een coronabesmetting was geen sprake, waardoor deelname aan de Amstel Gold Race in principe mogelijk was. Haar ploeg wachtte tot vandaag met het bekendmaken van het zestal dat zondag de koers fietst. Van der Breggen was in 2017 al eens winnaar in Valkenburg.