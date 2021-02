Van der Breggen genomineerd voor internationale titel ‘Sportvrouw van het Jaar’

Van der Breggen neemt telkens afscheid tot de Spelen: ‘Ik zal me steeds realiseren dat het de laatste keer is’

23 februari Anna van der Breggen (30) start zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad in de wetenschap dat het de laatste keer is dat ze de Belgische openingskoers rijdt. ,,Ik zal zeker niet continu eraan denken, maar misschien is het ook wel een extra motivatie”, zei de wereldkampioene dinsdag bij de teampresentatie van SD Worx, de opvolger van het succesvolle Boels-Dolmans. Haar hoofddoel: de Olympische Spelen van Tokio.