Van der Breggen: 'Twee keer wereldkampioen worden maakt je nog geen koningin’

In het boek blikt de regerend olympisch- , wereld- en Nederlands kampioene terug op haar wielercarrière en de levenslessen die ze opdeed. ,,Mijn carrière als topsporter was eigenlijk één groot leerproces. De weg van beginnend broekie tot wereldkampioen zit vol tegenslagen en overwinningen”, schrijft ze. ,,Ik heb het wielrennen nooit gezien als een plek waar iemand ‘de allerbeste’ is. Twee keer wereldkampioen worden maakt je nog geen koningin.”



Haar palmares is echter indrukwekkend. Ze won onder meer drie keer de Ronde van Italië, zeven keer de Waalse Pijl, werd dus twee keer wereldkampioene op de weg en eenmaal Europees kampioene. Vorig jaar veroverde ze ook nog de wereldtitel in het tijdrijden. In 2016 pakte ze in Rio olympisch goud in de wegrace en brons in de tijdrit.