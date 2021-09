Van der Breggen, Van Vleuten en Van Dijk op WK in ploegentijdrit

Van der Poel past schema aan, deelname WK ‘iets waarschijn­lij­ker’

14 september De deelname van de met rugproblemen kampende wielrenner Mathieu van der Poel aan de WK in Vlaanderen is “iets waarschijnlijker geworden”. Dat heeft Christoph Roodhooft, de ploegleider van Alpecin-Fenix, laten optekenen in Belgische media.