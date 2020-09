Van der Breggen voor zesde keer op rij sterkste op Muur van Hoei

Van der Breggen is nu, met zes overwinningen, alleen recordhoudster. Marianne Vos, negende in de editie van dit jaar, won de Waalse Pijl vijf keer.



,,Dit was de spannendste van allemaal”, doelt Van der Breggen op haar zesde achtereenvolgende zege op de Muur van Hoei. ,,Ik voelde in de wedstrijd al dat ik best moe was. Het team deed geweldig werk, dus ik voelde wel wat druk om het af te maken.” Op de slotklim zat Van der Breggen al snel in eerste positie. ,,Ik hou ervan om mijn eigen tempo te rijden, zo snel mogelijk te gaan, maar wel wat over te houden voor de finish. Als anderen dan aanvallen, moet je volgen”, aldus Van der Breggen, die landgenote Vollering halverwege de beklimming nog een versnelling zag plaatsen. ,,Ik wachtte tot het bordje van de 150 meter, want dan wist ik dat ik volle bak kon gaan.”



Voor de zesde keer mocht Van der Breggen dus juichen in de Waalse Pijl. ,,Deze finale is ongelofelijk zwaar. Het ligt me en met zo'n team is het prachtig om het af te maken. Ik hou van deze wedstrijd en zes keer winnen is geweldig.”



Zondag volgt met Luik-Bastenaken-Luik opnieuw een koers die Van der Breggen ligt. ,,Maar wel iets minder dan deze finish. Ik voel ook wel dat ik wat moe ben.” Van de Breggen veroverde zaterdag in het Italiaanse Imola de wereldtitel. Daar was Annemiek van Vleuten ook bij. De renster van Mitchelton-Scott reed het WK met een gebroken linkerpols en pakte brons. Van Vleuten besloot de Waalse Pijl over te slaan, maar denkt zondag weer te starten.