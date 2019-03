Van der Hoorn dacht nooit meer renner te zijn, nu rijdt hij alle klassiekers

Door Pim Bijl



Jan-Willem Van Schip: ,,Yo, yo, yo, yo!’’



Taco van der Hoorn: ,,Yo, pik!’’



Uit een plastic tasje haalt Van Schip een percolator tevoorschijn.



Van der Hoorn: ,,Thanks, pik.’’



Van Schip (24), renner van Roompot en wereldkampioen puntenkoers, en Van der Hoorn (25), sinds dit seizoen vaste kracht van Jumbo-Visma in de voorjaarsklassiekers, zijn huisgenoten. De twee delen hun fascinatie voor Graeme Obree. In de woonkamer hangt een foto aan de muur van de Schot die in het verleden revolutionaire, aerodynamische fietshoudingen bedacht. Op het toilet een krantenknipsel. Obree is hét voorbeeld van de twee midtwintigers die de topsport ook met een vrije geest benaderen.