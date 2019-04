Van der Poel: bijna alles kan

Terpstra verlaat ziekenhuis en herstelt thuis

8 april Niki Terpstra heeft het ziekenhuis verlaten en herstelt thuis van een zware hersenschudding die hij zondag opliep bij een val in de Ronde van Vlaanderen. ,,Ik heb de nacht in een ziekenhuis doorgebracht”, laat hij weten via sociale media. ,,De beste plaats om te herstellen is nu thuis.”