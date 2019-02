Van der Poel: Dit is de bekroning van een fantastisch seizoen

,,Het was een lange wedstrijd, op een zwaar parcours waarop het moeilijk was om snelheid te maken’', vertelde Van der Poel, die in 2015 in Tábor op twintigjarige leeftijd al wereldkampioen was geworden. ,,Ik voelde me goed. Na zo’n seizoen startte ik uiteraard met veel zelfvertrouwen. Ik had aan Wout van Aert aanvankelijk een taaie klant. Ik moest mentaal ook sterk zijn nadat hij was teruggekomen.’' De Belgische titelverdediger haakte na een eerste aanval weer aan, maar moest halverwege de Nederlander laten gaan.



,,Ik had veel vertrouwen. Ik heb natuurlijk een ongelooflijk seizoen achter de rug, maar het blijft een WK. Er valt nu toch wel een last van mijn schouders’', aldus Van der Poel, die bij de elitemannen pas de eerste Nederlander is die twee keer wereldkampioen veldrijden is geworden.



,,Ik had geen superdag, maar het was zeker goed genoeg’', concludeerde Van der Poel wiens vader Adrie, zelf wereldkampioen in 1996, in tegenstelling tot vorig jaar halverwege geen voorspelling wilde doen. In Valkenburg had hij de moed al snel opgegeven en verkondigde hij live in de uitzending dat zijn zoon voor plaats twee aan het rijden was. ,,Ik ben vooral blij voor hem door wat er de afgelopen jaren is gebeurd’', vertelde Van der Poel senior bij de NOS. ,,De koers viel al snel in de plooi, al kwam Van Aert nog terug. Ik zag dat dat hem een zware inspanning had gekost, maar het WK is een speciale wedstrijd.’' Gestoord had hij zich aan sommige toeschouwers, waarschijnlijk Belgische fans. ,,Ze gooiden in de eerste ronden met bier naar Mathieu, dat getuigt van weinig respect.’’