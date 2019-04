'Van der Poel heeft de kwaliteiten voor de Ronde van Vlaanderen'

Alleen al op basis van zijn optreden in Gent-Wevelgem geeft Sky-ploegleider Servais Knaven Van der Poel ook zondag een kans. ,,Ik denk het wel, ja. Afgelopen zondag was zo zwaar. Onze renner Luke Rowe heeft nog nooit een koers gereden met zo'n intensiteit bij die lengte. Zijn gemiddelde wattages en hartslag waren nooit hoger in een koers over 250 kilometer. Mathieu zat erbij en wordt gewoon vierde. Hij had dus nog wat over om te kunnen sprinten.”



Collega-ploegleider Steven de Jongh van Trek-Segafredo beaamt. ,,Mathieu heeft laten zien dat afstand geen probleem is. Net als vorig jaar trouwens bij het NK en zeker ook bij het EK. Hij bewees daar al dat hij het niveau aankan. Dat was ook een lastige koers met veel bochten en steeds opnieuw aanzetten. Mathieu rijdt bovendien goed over de keien.”