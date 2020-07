Van der Poel kijkt uit naar eerste Strade Bianche: ‘De handige jongens op de fiets zijn hier in het voordeel’

Mathieu van der Poel vindt het parcours van Strade Bianche zwaarder dan verwacht. De 25-jarige Nederlander, die zaterdag debuteert in de koers over deels onverharde wegen door Toscane, verkende de afgelopen dagen twee keer delen van het parcours.

,,Het is toch wel lastiger dan het soms op tv lijkt”, zegt Van der Poel. ,,Ik schrok wel een beetje van de hoogtemeters en de gravelstroken. Op de televisie lijken die er vlak en goed bij te liggen, maar er zitten wel een paar slechte stroken tussen. De jongens die handig zijn op de fiets, zijn hier in het voordeel.” Als veldrijder geldt dat zeker ook voor Van der Poel zelf.



De kopman van de Belgische ploeg Alpecin-Fenix staat te trappelen om na een maandenlange onderbreking van het wielerseizoen vanwege de coronacrisis weer te gaan koersen. Van der Poel kwam eind februari voor het laatst in actie in de Ronde van de Algarve. Hij meldde zich daarna ziek af voor de Omloop Het Nieuwsblad.

Volledig scherm Foto van de Strade Bianche vorig jaar. © AFP

,,Ik ben niet echt nerveus, maar het voelt toch alsof je weer aan je eerste koers begint. Het is echt heel lang geleden. Ik kan me niet herinneren dat ik zo lang zonder competitie heb gezeten. Maar dat geldt voor alle renners”, aldus Van der Poel, die tot de favorieten wordt gerekend in zijn eerste Strade Bianche. ,,Normaal gesproken weet je wel wie goed en in vorm is. Maar na zo’n lange periode zonder wedstrijden komen er misschien wel verrassende namen naar boven.”

De warmte in Toscane kan volgens Van der Poel wel eens een cruciale rol gaan spelen in de wedstrijd die begint en eindigt in Siena. ,,Normaal gesproken kan ik daar wel tegen, maar na zo’n lange periode heb ik toch wel wat aanpassing nodig. Het verschil tussen België en hier is groot. Alsof je in een sauna aan het rondrijden bent.”

Volledig scherm © BELGA