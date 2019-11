Van der Poel leidt Oranje bij EK veldrijden, Van der Heijden bij beloften

Bondscoach Gerben de Knegt heeft de nationale selecties bekendgemaakt voor de Europese kampioenschappen veldrijden van komend weekeinde in het Italiaanse Silvelle. Bij de mannen voert titelverdediger Mathieu van der Poel de vijfkoppige ploeg aan. Naast Lars van der Haar, Corné van Kessel en Joris Nieuwenhuis krijgt Van der Poel ook hulp van zijn broer David. Inge van der Heijden uit Schaijk zit in de beloftenselectie.

In de vrouwenselectie ontbreekt de revelatie van het seizoen Ceylin del Carmen Alvarado bij de elite. Het 21-jarige talent, dat dit seizoen al twee superprestigewedstrijden bij de senioren won, geeft er de voorkeur uit om mee te doen bij de wedstrijd voor rijdsters onder 23 jaar. Bij de elite komen titelverdedigster Annemarie Worst, Maud Kaptheijns, Yara Kastelijn, Geerte Hoeke en Sophie de Boer aan het vertrek.

De Knegt vertrouwt erop dat Nederland meerdere titels gaat behalen. ,,We reizen af met een brede jonge selectie met voor het eerst ook de junior-vrouwen. In alle zes categorieën hebben we kandidaten voor het podium en de titel”, aldus de bondscoach.

In de categorie van beloften is Ceylin del Carmen Alvarado na haar winst in Ruddervoorde de topfavoriete. Wereldkampioene Inge van der Heijden is ook van de partij op het EK, maar de vrouw uit Schaijk lijkt nog niet de vorm te hebben om in Italië mee te doen voor de hoofdprijzen. Aniek van Alphen uit Hapert moet er in staat zijn in de top-10 te eindigen.

Bij de junioren debuteert Senne Knaven. Het is de eerste keer dat de 16-jarige dochter van Servais Knaven en Nastascha den Ouden is opgeroepen voor Oranje. De in Meerle wonende Senne Knaven is één van de elf Brabanders die zondag in actie komen op het EK.

Nederlandse selectie voor EK veldrijden (10 november in Silvelle)

Mannen elite: Mathieu van der Poel, Corné van Kessel, Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis, David van der Poel.

Vrouwen elite: Annemarie Worst, Yara Kastelijn, Maud Kapthijns, Geerte Hoeke, Sophie de Boer.

Mannen beloften (onder 23): Ryan Kamp, Tim van Dijke, Kyle Achterberg, Pim Ronhaar, Luke Verburg.

Vrouwen beloften (onder 23): Ceylin del Carmen Alvarado, Inge van der Heijden, Manon Bakker, Aniek van Alphen.

Mannen junioren: Hugo Kars, Tibor del Grosso, Danny van Lierop, Joost Brinkman, Bailey Groenendaal, Salvador Alvarado, Levi van Hoften.

Vrouwen junioren: Shirin van Anrooij, Puck Pieterse, Isa Nomden, Sofie van Rooijen, Senne Knaven, Ilse Pluimers.