Van der Poel lijkt streep door Vuelta-ambitie te moeten zetten

Zijn ambities steekt Van der Poel nooit onder stoelen of banken. Zoals bekend is olympisch goud op de mountainbike in 2020 zijn hoofddoel. Daarnaast wil de 24-jarige Nederlander, die het afgelopen jaar een sensatie in de klassiekers was, komend jaar zijn debuut in een grote ronde maken. De Ronde van Spanje, die na de Spelen wordt verreden, is logischerwijs de ronde van zijn keuze. Zeker nu de Vuelta in Utrecht van start gaat.