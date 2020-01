Van der Poel maat te groot voor de rest in Gullegem

Van Aert dook voor de tweede keer sinds zijn zware val in de Tour het veld in en had net als bij zijn rentree in Loenhout de beste start. De Belg van Jumbo-Visma bepaalde in het begin van de wedstrijd het tempo en pakte een kleine voorsprong op Van der Poel, die in het begin fouten maakte. Bij het ingaan van de tweede ronde had Van der Poel de opgelopen schade al goedgemaakt.



Daarna was het wachten op de allesbeslissende versnelling van de Nederlander. Halfweg cross was die versnelling er en hadden Michael Vanthourenhout, Corné van Kessel en Van Aert het nakijken. Vanthourenhout finishte uiteindelijk als tweede, Van Kessel werd derde.