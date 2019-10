Van der Poel niet naar testevent in Tokio

Van Vleuten toont regenboog­trui voor het eerst in Emilië

12:15 Wereldkampioene wielrennen Annemiek van Vleuten komt zaterdag voor het eerst in actie in de regenboogtrui. De 36-jarige wielrenster van Mitchelton-Scott start in de Ronde van Emilië, een eendaagse wedstrijd in Italië.