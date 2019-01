Van der Poel ondanks val en lekke band oppermachtig in GP Sven Nys

In een mum van tijd had Van der Poel de achterstand echter weer goedgemaakt en in de derde van zeven ronden ging hij ervandoor. Een lekke band in de slotfase kostte hem wat van zijn voorsprong maar de zege kwam niet meer in gevaar.



,,Het was opnieuw een incidentrijke wedstrijd”, zei Van der Poel. ,,Ik ben dan ook blij dat ik alsnog de winst kon pakken, maar ik had gehoopt meer te kunnen uitlopen.” Zijn val in de eerste ronde was volgens de Europees kampioen zijn eigen schuld. ,,Mijn voorwiel begon te schuiven en ik bleef met mijn stuur aan de paal hangen.”



Bij de vrouwen zorgde Jolanda Neff voor een verrassing met de zege. De 25-jarige Zwitserse maakt vooral furore in het mountainbiken, maar reed in Baal meteen vanaf de start mee voor de zege. In de slotfase profiteerde ze van een fout bij wereldkampioene Sanne Cant die over de kop sloeg, waardoor Neff solo over de finish kwam. De Nederlandse veldrijdsters Marianne Vos, Annemarie Worst, Lucinda Brand en Denise Betsema ontbraken in Baal. Maud Kaptheijns was niet fit en gaf op.