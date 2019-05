Van der Poel op fenomenale wijze naar eerste mountainbikezege ooit in wereldbeker

Van der Poel, vorige week al tweede in de eerste wereldbekermanche in Albstadt, vocht een prachtig gevecht uit met de Zwitser Schurter, die in de zeven rondjes in Tsjechië continu stuivertje wisselden aan kop van het veld. De eerste achtervolgers Mathias Flückiger, vorige week was de Zwitser nog winnaar, vandaag derde, de Braziliaan Henrique Avancini en de Tsjech Ondrej Cink kwamen pas na een kleine twee minuten over de streep. De zege van Van der Poel was de eerste Nederlandse overwinning in de wereldbeker sinds 2006.

Van der Poel was door het dolle heen na zijn zege. ,,Dit is schitterend. Dit is een van mijn mooiste zeges ooit. Ik droomde hier al zo lang van... Prachtig.”



Na vandaag bouwt Van der Poel een rustperiode in. De wereldbekerwedstrijden in Andorra en het Franse Les Gets slaat de Brabander over. Zijn volgende World Cup mountainbike is pas 28 juli, opnieuw in Tsjechië (Brno). Door zijn tweede plaats vorige week in Duitsland had Van der Poel al een olympische nominatie op zak.