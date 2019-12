Van der Poel sluit grandioos jaar in stijl af met winst Ethias Cross

Op dat moment zat Van der Poel al lang een breed op een stoel in een tent, klaar om geïnterviewd te worden. De koershandschoentjes lagen naast hem en de ergste modder was van het gezicht geveegd.



De Nederlandse sportman van het jaar analyseerde een valpartij in de voorlaatste ronde, die zijn overwinning overigens geen moment in gevaar had gebracht. ,,Dat was mijn eigen fout. Door de laagstaande zon miste ik het spoor een beetje. Het was een moeilijk parcours om goede lijnen te vinden.“