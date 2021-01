Van der Poel treft Pogacar en Froome in Ronde van Emiraten

Roglic mist trainings­sta­ge Jum­bo-Vis­ma ‘door coronage­val in nabije omgeving’

11:18 Jumbo-Visma is zonder Primoz Roglic op trainingsstage in Spanje. De Sloveense kopman van de ploeg moet voorlopig thuisblijven. Volgens een woordvoerder van Jumbo-Visma komt dat mede doordat Roglic te maken heeft met Covid-maatregelen of -besmettingen in zijn nabije omgeving’.