Van der Poel: Valt grote last van mijn schouders door wereldtitel

,,Het was een lange wedstrijd, op een zwaar parcours waarop het moeilijk was om snelheid te maken’', vertelde Van der Poel, die in 2015 in Tábor op twintigjarige leeftijd al wereldkampioen was geworden. ,,Ik voelde me goed, ik moest mentaal ook sterk zijn nadat Van Aert terugkwam.’' De Belgische titelverdediger haakte na een eerste aanval weer aan, maar moest halverwege de Nederlander laten gaan. ,,Ik had veel vertrouwen. Ik heb natuurlijk een ongelooflijk seizoen achter de rug, maar het blijft een WK’', aldus Van der Poel.