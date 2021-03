Van der Poel, Van Aert, Pogacar: twintigers nemen de macht over in het peloton

Door Daan Hakkenberg



Davide Ballerini won zaterdag de Vlaamse seizoensopener Omloop Het Nieuwsblad. De snelle Italiaan is 26 jaar. Een dag later was de 25-jarige Mads Pedersen de beste in Kuurne-Brussel-Kuurne. Wat te denken van Filippo Ganna? Zijn regenboogtrui en gouden fiets heeft de Italiaan helemaal niet nodig om hard te rijden. Inmiddels heeft het peloton meermaals ondervonden dat de Italiaan veel meer is dan een tijdrijder. Vorig jaar al in de Giro. En vorige maand nog maar eens in de Franse voorbereidingskoers Ster van Bessèges.



Met zijn 24 jaar is Ganna één van de blikvangers van de generatie jonge twintigers die meer en meer de macht overneemt in het wielrennen. Het is de lichting waartoe ook Tourwinnaar Tadej Pogacar (22), Marc Hirschi (22) en Remco Evenepoel (21) behoren. Mathieu van der Poel, Wout van Aert en in minder mate Søren Kragh Andersen zijn met hun 26 jaar iets ouder, maar zeker zo dominant.