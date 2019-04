Van der Poel verliest leiderstrui in Sarthe

Jakobsen volgt zichzelf op in Schelde­prijs

17:11 De 107de editie van de Scheldeprijs is gewonnen door Fabio Jakobsen. In de 202,3 kilometer lange wedstrijd van Terneuzen naar Schoten was de Nederlander net als vorig jaar de sterkste. Max Walscheid eindigde op gepaste afstand als tweede, Chris Lawless werd derde.