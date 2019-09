Van der Poel verwijt zichzelf niets na ineenstorting in finale: ‘Ik was ineens leeg’

,,Ik was ineens leeg, maar voelde me eerder vrij goed”, zei hij na afloop bij de pers. ,,Ik denk niet dat ik mezelf iets kan verwijten. Ik zat met de juiste groep mee dus dat was prima. Ik had niet het idee dat ik een fout maakte of te weinig had gegeten of gedronken. Ik kon ineens niets meer en moest het wiel laten.”



De barre omstandigheden speelden logischerwijs een rol. ,,Het weer had er sowieso mee te maken, al was dat voor iedereen hetzelfde. Het was een slopende wedstrijd, enorm koud ook. Toen ik moest passen, was het nog een vrij lang stuk om alleen te doen, maar ik wilde 'm wel uitrijden. Ik neem mezelf niets kwalijk. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar ik heb niet nét naast de wereldtitel gegrepen. Ik was vandaag gewoon niet goed genoeg.”