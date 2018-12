Van der Poel wint in Zonhoven ook vijfde Superprestige

Van der Poel reed met hulp van zijn broer David vrijwel direct na de start weg en soleerde in het Belgische zand vervolgens onbedreigd naar de winst. Hij kwam in de voorlaatste ronde op het besneeuwde parcours even ten val, maar zijn voorsprong bleek groot genoeg.



Op gepaste afstand van de Nederlander duelleerden de Belgen Toon Aerts en Wout van Aert om de tweede plaats. Wereldkampioen Van Aert profiteerde in de slotfase van materiaalpech bij Aerts en reed naar het zilver, op 43 seconden van Van der Poel.



De 23-jarige alleskunner op de fiets had de voorgaande wedstrijden uit de Superprestigereeks in Gieten, Boom, Ruddervoorde en Gavere ook allemaal gewonnen. Van der Poel leidt in het klassement met de maximale score van 75 punten. Aerts volgt met 67, Van Aert neemt met 55 punten de derde plek in voor Lars van der Haar (53). De veldrijder uit Amersfoort kwam in Zonhoven als vierde over de finish.



Van Aert erkent dat zijn Nederlandse rivaal momenteel superieur is. ,,Ik zou ook liever meer weerwerk bieden, maar ik zat vandaag niet in die positie’', zei de wereldkampioen van de afgelopen drie jaar bij Sporza. ,,Veel renners gaan al snel voor die tweede plaats, maar je ziet ook wat je ziet: hij is ongenaakbaar. Je kan het niemand kwalijk nemen om voor plaats twee te gaan. Maar niets duurt eeuwig en we mogen de strijd niet opgeven.” De zesde wedstrijd van de Superprestige is op 30 december in Diegem.