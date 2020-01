Van der Poel wint ook Belgische revanchecross

Sweeck sterkste in België, Van Aert naar WK

12 januari Laurens Sweeck is in Antwerpen Belgisch kampioen veldrijden geworden. Eli Iserbyt werd tweede, Toon Aerts pakte het brons. Wout van Aert, die vijfde werd, liet na de koers doorschemeren vrijwel zeker te weten naar het WK van volgende maand in Zwitserland te gaan.