Van Dijk snelt naar vierde Europese titel tijdrijden op rij

De Duitse Lisa Klein gaf 29 seconden toe, goed voor zilver. Het brons was voor Van Dijks landgenote Lucinda Brand, die 52 seconden meer nodig had voor haar rondgang door Noord-Holland. Wereldkampioene Annemiek van Vleuten ontbrak in Alkmaar, waar Van Dijk halverwege al de snelste was. Alleen de pas 23-jarige Klein bleef zoals verwacht enigszins in de buurt. De Duitse kende al een sterk seizoen met onder meer eindzeges in de Healthy Ageing Tour en de BeNe Ladies Tour. In die laatste rittenkoers won ze vorige maand ook de individuele tijdrit. Brand, volgend jaar ploeggenote van Van Dijk bij Trek, was twee jaar geleden al eens vierde bij een EK tijdrijden.

Van Dijk had een goed voorjaar met onder meer winst in Dwars door Vlaanderen. ,,Daarna ben ik wel gaan sukkelen met mijn rug. Ik kon ook vaak niet in een tijdritpositie fietsen.” Dat de race in Alkmaar voorspoedig was verlopen leverde behalve het goud en de Europese kampioenstrui ook opluchting op. ,,Het WK, volgende maand in Yorkshire, is mijn volgende doel. Dit was een belangrijk moment in mijn voorbereiding. Daarbij ging het er vooral ook om of mijn rug het zou houden. Was dat niet gebeurd dan had ik het seizoen misschien voortijdig moeten beëindigen.”