Van Instinct tot Tour de France: het alfabet van Ronde van Vlaanderen-topfavoriet MVDP

Sagan boekt in Catalonië eerste sprintzege in 20 maanden

27 maart Peter Sagan heeft de voorlaatste etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. De Slowaak was de snelste in een sprint na een etappe over ruim 190 kilometer tussen Tarragona en Mataró. Sagan klopte de Zuid-Afrikaan Daryl Impey en de Colombiaan Juan Sebastián Molano in de sprint.