Van Reus tot VdP en Evenepoel: zij werden wereldkampioen bij de junioren

Vandaag zijn de junioren aan de beurt bij de WK wielrennen in Yorkshire. Elk jaar opnieuw is het de vraag of we de winnaar ooit zien schitteren bij de profs.

Vandaag krijgt Remco Evenepoel, oppermachtig winnaar vorig jaar, zijn opvolger. De 19-jarige Belg is samen met Mathieu van der Poel, winnaar in 2013, de bekendste wereldkampioen bij de junioren van deze eeuw. Een overzicht van de kampioenen die bij de profs furore maakten.

2003: Kai Reus (34)

De destijds 18-jarige Kai Reus beleefde in 2003 een seizoen om u tegen te zeggen, met onder meer zeges in wereldbekerkoersen voor de jeugd en de nationale titel op het NK tijdrijden voor junioren. Zijn favorietenstatus op het WK maakte hij in oktober meer dan waar, door solo aan te komen in Hamilton (Canada). Reus tekende een contract bij de Rabobank-ploeg en stond te boek als enorm talent.

Volledig scherm Kai Reus werd wereldkampioen bij de junioren in 2003. © Cor Vos Na zijn eerste jaren bij de profs, kwam die dramatische dag op 12 juli 2007. Tijdens een training in Frankrijk kwam Reus zwaar ten val in de afdaling van de Col de l’Iséran, waarna hij elf dagen in een kunstmatige coma werd gehouden. Na een lange revalidatie wist hij in de Ronde van Groot-Brittannië van 2009 nog eenmaal te vlammen in Rabobank-tenue, voordat hij vanaf de zomer van 2010 opnieuw bijna een jaar lang afscheid nam van het profpeloton wegens blijvend opspelende blessures. Reus keerde wederom terug, en reed nog zes jaar voor continentale teams voor hij in 2016 definitief stopte bij de Roompot-ploeg. Toch hebben we het laatste van Kai Reus nog niet gezien. Twee weken geleden maakte hij bekend het werelduurrecord van Victor Campenaerts aan te willen vallen.

2004: Roman Kreuziger (33)

De Tsjech Roman Kreuziger was in 2004 al tweede geworden in de WK-tijdrit, voor hij een paar dagen later na een sprint-a-deux wel wereldkampioen op de weg werd bij de junioren. Robert Gesink werd datzelfde kampioenschap met een zesde plaats de beste Nederlander in Italië.

Kreuziger reeg in zijn eerste profjaren bij Liquigas, samen met ploeggenoot Vincenzo Nibali, de goede resultaten aaneen. De Tsjech reed twee keer top 10 in het eindklassement van de Tour en won onder meer het eindklassement in de Ronde van Romandië in 2009. Na twee jaar Astana, waarin hij een Giro-etappe won, vertrok Kreuziger in 2013 naar Saxo-Tinkoff. Daar won hij datzelfde jaar de Amstel Gold Race, door als aanvaller knap het peloton voor te blijven. De jaren daarna verliepen een stuk magerder voor Kreuziger, die sinds dit seizoen uitkomt voor Dimension-Data. Zijn laatste overwinning dateert van 25 augustus 2017.

Volledig scherm Roman Kreuziger werd in 2004 wereldkampioen bij de junioren in Verona. © AFP

2006 en 2007: Diego Ulissi (30)

Een outsider voor komende zondag was ooit twee jaar op rij heerser op het WK voor junioren. De Italiaan Diego Ulissi was de beste in 2006 en 2007, waarbij hij onder andere afrekende met toekomstig wereldkampioen Peter Sagan en John Degenkolb.

Ulissi kenmerkt zich door zijn scherpe eindschot bij een oplopende aankomst. Hiermee won de Italiaan al zes etappes in de Giro en onder meer de Grand Prix de Montreal in 2017. Dit jaar toonde hij zich opnieuw in Canada, door nog geen twee weken geleden tweede te worden in Montreal, achter de ongenaakbare Greg Van Avermaet. De Italiaan liet daarmee zien op tijd in vorm te zijn voor aankomende zondag, een parkoers dat hem op het lijf geschreven moet zijn.

Volledig scherm Diego Ulissi won eerder dit jaar een etappe in de Ronde van Slovenië. © photo: Cor Vos

2009: Jasper Stuyven (27)

Met Arnaud Démare klopte Jasper Stuyven in 2009 geen kleine naam op het WK. De Belg reed solo weg uit een kopgroep en wist de aanstormende Fransman net voor te blijven in Moskou. Een jaar later stond Stuyven met een derde plaats opnieuw op het podium.

De Belg beleefde zijn grote doorbraak bij de profs in 2015, door in een massasprint de achtste etappe in de Ronde van Spanje te winnen. Stuyven, al zes jaar rijdend voor het Amerikaanse Trek, bouwde zijn erelijst daarna verder uit met zeges en talrijke ereplaatsen in de Vlaamse voorjaarsklassiekers. Onder meer Kuurne-Brussel-Kuurne pronkt op zijn palmares. Dit jaar behoort Stuyven niet tot de Belgische selectie voor het WK, waarover hij recentelijk zijn teleurstelling richting de bondscoach niet onder stoelen of banken stak.

Volledig scherm Jasper Stuyven tijdens de Tour de France afgelopen zomer. © BELGA

2012: Matej Mohoric (24)

Op zijn supermansokken wist Matej Mohoric in Berg en Terblijt tijdens het WK van 2012 het peloton net voor te blijven na een late uitval. De Sloveen hield met zijn zege het sprintende supertalent Caleb Ewan net achter zich, Mathieu van der Poel werd de beste Nederlander op plek negen.

Dat Mohoric geen eendagsvlieg is, toonde hij direct een jaar later met zijn wereldtitel bij de beloften. Inmiddels heeft de 24-jarige Sloveen al etappes in zowel de Giro (2018) als de Vuelta (2017) achter zijn naam staan. De renner van Bahrain-Merida kende vorig jaar een ijzersterk jaar, door onder meer het eindklassement in de BinckBank Tour en de Ronde van Duitsland naar zich toe te trekken. Dit seizoen won hij tot nu toe enkel in de Ronde van Polen. Zondag staat Mohoric aan de start van het WK met een ijzersterke Sloveense ploeg, die ook bestaat uit Primoz Roglic en Tadej Pogacar.

Volledig scherm Matej Mohoric. © BELGA

2013: Mathieu van der Poel (24)

Mocht Mathieu van der Poel zondag wereldkampioen worden, is dat niet zijn eerste mondiale titel op de weg. Op het WK van 2013 in het Italiaanse Florence toonde hij in de bijzonder lastige finale zijn specialiteit, door op het laatste steil oplopende stuk zijn Franse medevluchter Franck Bonnamour uit het wiel te knallen. Van der Poel bleef de overgebleven favorieten net voor en verwees de Deen Mads Pedersen (tweede in de Ronde van Vlaanderen vorig jaar) naar de tweede plek.

De doorbraak van Van der Poel in het profpeloton kent dit jaar voorlopig geen grenzen. De wereldkampioen veldrijden won onder meer Dwars door Vlaanderen, de Brabantse Pijl en als absolute hoogtepunt de Amstel Gold Race afgelopen april. Na zijn recente indrukwekkende eindzege in de Ronde van Groot-Brittannië, laat Van der Poel geen twijfel bestaan over zijn huidige vorm. Nederland heeft voor het eerst in jaren weer een topfavoriet in huis bij de profs.

Volledig scherm Mathieu van der Poel. © photo: Cor Vos

2018: Remco Evenepoel (19)

Iemand die helemaal tart met alle wielerwetten, is de 19-jarige Remco Evenepoel. De Belg kende vorig jaar bij de junioren amper tegenstand en was dan ook de gedoodverfde winnaar op het WK in Innsbruck. Evenepoel reed even op flinke achterstand door een valpartij, maar reed doodleuk terug naar de kop van de koers en vermorzelde de concurrentie. Het supertalent sloeg de beloftecategorie over en reed dit jaar bij Deceuninck-Quickstep zijn eerste seizoen bij de profs.

En dat gaat voorlopig niet onopgemerkt voorbij. Evenepoel won na een machtige solo de Clasica San Sebastián en kroonde zich in Alkmaar tot Europees kampioen tijdrijden. Gisteren moest de Belg alleen Rohan Dennis voor zich dulden in zijn eerste WK tijdrijden bij de profs. Evenepoel heeft zich in zijn eerste jaar bij de profs gebombardeerd tot kanshebber op het WK en zou zondag zomaar eens op de hoogste trede van het podium kunnen staan. Het zou in ieder geval niet veel wenkbrauwen meer doen fronzen.