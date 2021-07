Van Vleuten is niet te stoppen en wint drie dagen na gouden plak Clásica San Sebastián

Eigenlijk zou de Clásica San Sebastián voor vrouwen niet meer georganiseerd worden, want met de Ronde van het Baskenland was er een meerdaags alternatief gevonden. Als gevolg van de coronacrisis ging de wedstrijd in het voorjaar echter niet door en werd er gekozen om net als in 2019 - gewonnen door Lucy Kennedy - een eendaagse variant te organiseren.



Van de vier olympische oranjevrouwen was alleen tijdritkampioene Van Vleuten present. Anna van der Breggen, Marianne Vos en Demi Vollering waren er allemaal niet bij toen in alle vroegte het startsein klok voor de 139,8 kilometer lange heuvelklassieker. Voor Van Vleuten is het een van haar favoriete wedstrijden. ,,Voor mij is het niet moeilijk om hier gemotiveerd aan de start te staan", zei Van Vleuten in de stromende regen in Donostia. ,,Het is een mooie wedstrijd en ik ken de organisator goed, dus ik wilde hier bij zijn.”