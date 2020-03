Van Vleuten: Moeilijk om te trainen zonder doelen te hebben

,,Ik ben net op tijd uit Tenerife vertrokken. Ik moest heel snel terug naar huis om te voorkomen dat ik weken vast kwam te zitten. Hotels zijn gesloten en er mag niet meer getraind worden op de weg. Ik ben blij dat dit nog wel mogelijk is in Nederland", schrijft de 37-jarige Van Vleuten op Instagram.



,,Nu ben ik weer thuis. Mijn gedachten gaan alle kanten op en veranderen van dag tot dag. Omdat we ons zorgen maken over races die worden geannuleerd en zorgen hebben over de aanpak van het virus. Het is moeilijk om nu door te gaan met trainen zonder doelen te hebben.”



Van Vleuten zegt dat ze deze week met haar coach een plan gaat opstellen voor de komende weken, waarin veel grote wedstrijden al van de kalender zijn geschrapt.