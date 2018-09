Van Vleuten wil regenboogtrui wéér: 'Ik heb 'm waardig gedragen'

Van Vleuten haalt immers al heel het seizoen een ongekend hoog niveau. Twee wedstrijden stonden met rood omcirkeld. De Giro Rosa (die ze overtuigend won) en het WK in Innsbruck (waar ze zowel in de tijdrit vanmiddag als in de wegrit zaterdag voor goud gaat). Ook won ze in juli La Course en joeg ze onlangs in de Boels Ladies de concurrentie voor de tijdrit nog maar eens schrik aan met overtuigende winst in de proloog én de tijdrit.



,,Wat ik daar heb laten zien, heeft mij tot favoriet gebombardeerd voor deze WK”, zegt de 35-jarige Van Vleuten. De renster van Mitchelton-Scott is niet bang dat ze haar kruit te vroeg heeft verschoten. Ze denkt klaar te zijn voor de tijdrit van 27,8 kilometer in Innsbruck, waar de concurrentie vooral uit eigen land lijkt te komen met Anna van der Breggen, Ellen van Dijk en Lucinda Brand. ,,Ik had daar een heel goed niveau, maar de Boels Ladies Tour was geen piekmoment voor mij. Ik moet hier pas weer op mijn best zijn.”