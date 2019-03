Van Vleuten wint in Strade Bianche: vallen en opstaan in optima forma

Door Pim Bijl



Een jaar na Anna van der Breggen won opnieuw een Nederlandse de Strade Bianche. Maar deze zege van Annemiek van Vleuten was veel meer dan een zege. Dit was het verhaal van vallen en opstaan in optima forma. Vrijwel niemand had verwacht dat Van Vleuten begin maart al klaar zou zijn om een klassieker op haar naam te schrijven. Maar met ruime voorsprong versloeg ze Annika Langvad en Katarzyna Niewiadoma.



Annemiek van Vleuten verwachtte dat het zeker zes maanden zou duren voordat ze haar rentree kon maken na een gebroken knie, die ze overhield aan de wegwedstrijd van het WK in Innsbruck. Dat had de dokter haar ook verteld. Maar Van Vleuten heeft een harde kop en een ijzeren wil. Die gaat door muren heen. Al jaren. Zodra ze kon, begon ze aan haar revalidatie. Vermoedelijk was er wereldwijd geen wielrenster vaker bij de fysiotherapeut te vinden dan zij de voorbije maanden.



Het leverde een herstel in recordtempo op. Al had de 36-jarige renster van Mitchelton-Scott er bij de start van de wedstrijd over de vele gravelstroken in Toscane pas tien weken training op de fiets op zitten. Toch kwam ze met een brede lach over de streep op Piazza del Campo in Siena. Het was amper voor te stellen dat dit de vrouw was die eind september met een rolstoel werd afgevoerd in het centrum van Innsbruck.



In de achtergrond eindigde Marianne Vos op de zevende plaats. Anna van der Breggen en Chantal Blaak – die zich opofferden voor ploeggenote Langvad – eindigden als negende en tiende. Daarvoor zat Janneke Ensing nog op plek acht.