Van Vleuten: Zelden zo'n slecht gevoel gehad in tijdrit

De pas 22-jarige Amerikaanse had over ruim 30 kilometer van Ripon naar Harrogate verpletterend uitgehaald. ,,Het voelt dubbel”, zei Van der Breggen. ,,Het was mijn beste tijdrit van het seizoen.” Des te pijnlijker misschien het verschil: 1 minuut en 32 seconden.

Waar Van der Breggen met haar eigen optreden goed kon leven, was Van Vleuten teleurgesteld in zichzelf. ,,Dit was een echte offday”, zei ze. Dat had ze gevoeld en dat bleek uit de wattages die ze had weggetrapt. ,,Dat leek nergens naar. Ik heb zelden zo’n slecht gevoel gehad in een tijdrit.”