VDP hervindt zich en kijkt uit naar Alpe d’Huez: ‘Ben paar keer heel dicht bij afstappen geweest’

Van der Poel is hoopvol dat er vanaf nu sprake is van een stijgende lijn: „Het ging een stuk beter dan ik had verwacht. Ik heb tot aan de voet meegedaan en doorgereden op eigen tempo naar boven. Ik hoop dat de positieve trend is ingezet nu en dat ik het nu kan volhouden.’’

Zou dit dan het keerpunt zijn waar Van der Poel al heel de week op hoopt? Al na zijn vijfde plek in de openingstijdrit klaagde hij over het gebrek aan power en in de dagen erna was er nergens verbetering. Het ging eerder slechter. ,,Nu zie ik het wel weer zitten, maar het moet wel goed blijven gaan. Ik ben blij dat ik gisteren heb doorgezet, want toen ben ik wel een paar keer heel dichtbij afstappen geweest.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hij zoekt zelf ook nog altijd naar de verklaring voor de vormdip van de eerste week. Van der Poel denkt dat de hoogtestage na de Giro en voor de Tour wellicht nadelig is geweest. ,,Het enige wat ik me kan bedenken is de weerslag van een hoogtestage die ik nog gedaan heb tussen de twee ronden. Dat vraagt toch ook wel veel energie van het lichaam en waarvan je soms een dipje kunt krijgen. Maar zo’n dip als nu heb ik nog nooit gehad.’’

En als Van der Poel zich goed voelt, dan breekt de lach door en zijn dromen nooit ver weg. ,,Vandaag heb ik wel genoten. Ook van het volk op La Planche des Belles Filles. Dat was echt leuk. Er komen ook nog zulke mooie dingen aan, zoals Alpe d’Huez. Niet dat ik daar iets wil gaan doen, maar ik denk wel dat het uniek is. Het is ook de eerste klim die ik ooit heb opgereden toen ik een jaar of negen was. Dat is wel mooi. Ik ga nu niet ineens te veel willen Maar ik hoop met dit gevoel naar de rustdag te kunnen en door te gaan met een beter gevoel in die tweede en derde week.’’

Check hier alles over de Tour de France, met het laatste nieuws, premiumverhalen, columns, video's en podcasts en alle uitslagen en klassementen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Van der Poel. © BELGA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.