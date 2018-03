Veelvraten van Quick-Step willen ook Vlaanderen domineren

Quick-Step staat zondag in Antwerpen aan de start van de Ronde van Vlaanderen met kanshebbers als Niki Terpstra en Philippe Gilbert, de winnaar van vorig jaar. De afvaardiging van de Belgische succesformatie in de beroemde voorjaarsklassieker bestaat verder uit de Belgen Iljo Keisse, Tim Declercq, Yves Lampaert, de Tsjech Zdenek Stybar en de Fransman Florian Sénéchal.



Quick-Step wist in 2018 al twintig overwinningen te boeken en won in het 'Vlaamse voorjaar' al zeven keer met zes renners. ,,De teamgeest is heel goed", kijkt ploegleider Tom Steels vooruit. ,,We zijn er klaar voor om onze stempel te drukken op de sleutelmomenten van de koers."



Door de zegereeks draagt de ploeg de favorietenrol in Vlaanderen. Volgens Steels is het met slechts zeven renners lastig om de koers te controleren. ,,Minder teams zijn bereid de verantwoordelijkheid te nemen. Door de kleinere teams heb je minder renners om de kopmannen te beschermen."