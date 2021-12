Veldrijden op de winterspelen: Van Empel en Vos tonen aan dat het kan, maar is het realistisch?

Video's Terpstra over verlenging: ‘Ik ga nooit meer zo goed worden dat ik de Ronde van Vlaanderen kan winnen’

Juli ging voorbij, augustus ook. In september zat hij nog steeds zonder contract, in oktober net zo goed. Maar het wachten is voorbij. Niki Terpstra (37) is volgend jaar nog altijd wielrenner. Hij verlengt zijn contract bij de Franse TotalEnergies-ploeg met een jaar.

12 november