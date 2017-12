Veldrijder Vantornout voorlopig niet in actie

,,Ik was te gedreven om snel terug te keren'', aldus Vantornout, die bij een wedstrijd in Namen hard onderuit ging. Daarbij kneusde hij zijn linkerpols. Met een ingetapete pols verscheen hij daarna in Zolder en Bredene opnieuw aan de start. Die terugkeer was te vroeg, blijkt nu.



Vantornout: ,,Bij die val in Namen is mijn lijf helemaal door elkaar geschud, waardoor ik in Zolder en in Bredene geen vermogen kon ontwikkelen. Bovendien viel iedereen wel een keer in Bredene, ook ik. Net weer op die pols. Sindsdien is hij weer helemaal ontstoken. Dat zal zijn tijd nodig hebben om te herstellen.''



Wanneer Vantornout weer mee kan doen, is nog onduidelijk. Na dit seizoen neemt de Belg afscheid als veldrijder.