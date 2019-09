Veldrijders Maik en Inge van der Heijden hopen in Amerika de basis te leggen

In Iowa City wordt zaterdag de eerste wereldbeker-veldrit van het seizoen gereden. Acht dagen later volgt de tweede in Waterloo. Maik en Inge van der Heijden hopen in Amerika de basis te leggen voor deelname aan alle World Cups.

Vanwege de verre reis en de hoge kosten is niet iedereen in de crosswereld even blij met het feit dat het wereldbekerseizoen wordt geopend in Amerika. Maik van der Heijden en zijn zus Inge stapten deze week echter maar al te graag in het vliegtuig richting Iowa.

,,Omdat niet iedereen gaat is dit voor mij een prima gelegenheid om veel punten te pakken voor de wereldranglijst", zegt Maik. Die ranking is immers bepalend voor de startplekken in de andere World Cups. Wie in de top vijftig staat wordt sowieso toegelaten tot deze wedstrijden. Van der Heijden staat op dit moment net niet in de top vijftig. ,,Daarom zie ik deze reis naar Amerika als een investering in de rest van het seizoen."