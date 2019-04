Veldritsensatie Betsema positief getest op anabole steroïden

,,Ik ben ontgoocheld, want ik ben absoluut onschuldig. Ik ga dit aanvechten en zal een contra-expertise aanvragen‘’, zegt de 26-jarige Texelse in een eerste reactie tegenover de NOS.



De 26-jarige Betsema maakte het afgelopen seizoen furore en mocht liefst vijftien keer de armen in de lucht gooien. Daarmee was de renster van Marlux-Bingoal ook de koningin wat betreft zeges. Betsema finishte in de betreffende cross in Hoogerheide als zevende.



Op het NK en WK moest Betsema genoegen nemen met de vierde plek. Ze verlengde eind februari nog haar overeenkomst bij Marlux-Bingoal tot eind 2023.