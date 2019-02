Vermoeide Froome niet naar Verenigde Arabische Emiraten

Jakobsen wint sprint in eerste etappe Ronde van de Algarve

20:16 Fabio Jakobsen heeft in de openingsetappe van de Ronde van de Algarve zijn eerste seizoenszege gepakt. De Nederlander van Deceuninck - Quick-Step sprintte in Lagos naar de zege na bijna 200 kilometer, nadat het peloton sterk was uitgedund na een valpartij op zo’n 7 kilometer van de streep.