Vervelend nieuws over Jan Ullrich: oud-Tourwinnaar opnieuw in ziekenhuis

Ullrich had begin december op Cuba zijn 48ste verjaardag gevierd, bleef daar nog enige tijd, maar moest op de vlucht naar huis bij een tussenstop in Mexico het toestel verlaten. Hij zou zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens Bild wordt hij een dezer dagen overgebracht naar een kliniek in Zwitserland waar hij lang heeft gewoond.



In Mexico zou Ullrich bezoek hebben gehad van zijn oude rivaal Lance Armstrong. De Amerikaan trof de Duitser enkele maanden geleden al op Mallorca, waar Ullrich destijds meldde dat Armstrong hem eerder had geholpen.



,,Goede vrienden zoals Lance hebben mijn leven gered. Ik was bijna dood. Ik was vergeten wat goed voor me is: familie, kinderen, liefde, wielrennen, vrienden. Dat was mijn probleem”, sprak hij destijds.