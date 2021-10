Vincent Hoppezak trilt, geniet en hoopt op een ploeg na stunt op WK: ‘Het is een rollercoaster’

Door Daniël Dwarswaard



Hij staat nog letterlijk te tillen op zijn benen. Vincent Hoppezak heeft eigenlijk nog geen idee wat hem net op de wielerbaan in Roubaix is overkomen. Maar het is toch echt waar. De inwoner van Nieuwerkerk aan den IJssel heeft twee toernooien bij de grote jongens gefietst. En twee keer is het raak. In het Zwitserse Grenchen pakt hij eerder deze maand zilver op het onderdeel scratch. Nu is er brons op het WK met de puntenkoers.



Waar hij allemaal mee bezig is? Met een brede lach: ,,Heel hard rondjes fietsen, haha. Maar ik weet het zelf ook niet. Het is een rollercoaster. Ik mocht ineens het EK rijden. Dit WK mocht ik mee doen om ervaring op te doen. Dat ik nu een bronzen medaille pak, is echt bizar. Ik kreeg de kans om dit WK te rijden en die heb ik met beide handen aangepakt.’’