Vinokoerov ontkent corruptie: ‘Zit in mijn ziel om geld uit te lenen’

In de maanden na ‘La Doyenne’ maakte Vinokoerov twee keer een groot geldbedrag van in totaal 150.000 euro over aan de Rus waarmee hij voorop reed in de Ardennenklassieker.



Kolobnev en Vinokoerov verdedigden weliswaar de kleuren van verschillende ploegen, maar de Rus toonde zich een perfecte gangmaker voor de Kazak. Op zo’n 500 meter van de streep zette Vinokoerov even aan en daarmee reed hij Kolobnev eenvoudig uit zijn wiel. De huidige ploegleider van Astana kon zo voor de tweede keer juichend over de streep komen in Luik-Bastenaken-Luik.



Volgens Vinokoerov waren de twee overboekingen slechts leningen om zijn Russische maatje te helpen. ,,Het zit in de Slavische ziel om geld uit te lenen”, legde de Kazach uit bij de rechtbank van Luik. ,,Ik heb nooit in mijn carrière een wedstrijd gekocht, en zeker niet Luik-Bastenaken-Luik in 2010.” Vinokoerov veroverde in 2012 in Londen olympisch goud in de wegwedstrijd. Ook die zege is omstreden. Zijn Colombiaanse medevluchter Rigoberto Urán liet zich toen op het laatste stuk wel heel makkelijk foppen door de Kazak.