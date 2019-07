Viviani maakt hattrick compleet: ‘Dit betekent veel voor me’

De sprinter was na afloop vol lof over zijn ploeggenoten Michael Mørkøv en Maximiliano Richeze die hem in de laatste meters perfect lanceerden. ,,Ik moet het team bedanken. We misten onze eerste kans deze Tour. In de eerste etappe verloor ik het wiel van Max (Richeze, red.). Maar vandaag hebben we het perfect gedaan. Ik zag Kristoff aan de rechterkant komen, maar Max opende de deur voor me. Ik hoefde het in de laatste 180 meter alleen nog maar af te ronden.’’



Dat lukt niet altijd, erkende hij. ,,Zaterdag liet ik het liggen. Dat was mijn schuld: ik was niet geconcentreerd genoeg.”